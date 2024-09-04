Erdoğan ve 'Aynı masaya oturmam' dediği Sisi'den ortak açıklama: 'Kahire ziyareti dönüm noktası oldu'

Yayınlanma: 04.09.2024 - 17:39

Güncelleme: 04.09.2024 - 17:42

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce hakkında "darbeci" dediği ve sık sık "katil, zalim" ifadeleriyle hedef aldığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel es-Sisi, Ankara'ya geldi.

Erdoğan, "Onunla aynı masaya oturmam" dediği Sisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Saray'a geçti.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Erdoğan tarafından Anakara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Sisi için Saray'da resmi tören düzenlendi.

Erdoğan'ın, mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masadaydı. Toplantıda, Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların arttırılmasına dönük çabalar ele alındı.

KONSEYİN İLK TOPLANTISI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında, Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri kapsamında yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapıldı.

Toplantı, iki ülkeden bakanların katılımıyla gerçekleştirildi ve yaklaşık iki saat sürdü.

17 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alındı.

Ayrıca ilişkileri güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin ve maliye, enerji, şehircilik ile sağlık alanlarında toplam 17 anlaşma imzalandı. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN: KAHİRE ZİYARETİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamada, Kahire ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "O günden bu yana diyalogumuzu en üst seviyede tuttuk" dedi.

Önümüzdeki sene diplomatik ilişkilerin tesisininin 100. yılını kutlayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Ticaret ve ekonomi, işbirliğimizin en önemli boyutunu oluşturuyor. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı şekilde ilerliyoruz" diye konuştu.

Gazze'deki İsrail saldırılarına da değinen Erdoğan, iki ülkenin bölgesel barış ve istikrara katkılarının hayati önemde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gazze başta olmak üzere düzenli istişare konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin odağında Filistin yer aldı. Bu konuda ortak bir duruşa sahibiz. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi ve ateşkes önceliğimiz olmaya devam ediyor."

"İSRAİL, FİLİSTİN İRADESİNİ AÇLIKLA KIRMAYA ÇALIŞIYOR"

İsrai'in insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek suçlarına yenisini eklediğine dikkat çeken Erdoğan, "İsrail bombalarla kıramadığı Filistin iradesini açlık ve susuzlukla kırmaya çalışıyor. Öte yandan Mısır, Katar ve Amerika ile birlikte müzakerelere arabulucuk yapıyor. Biz de destek veriyoruz. Ancak İsrail'in uzlaşmaz tutumu devam ediyor. Son olarak müzakere muhatabını şehit ederek niyetini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasını hatırlatan Erdoğan, "Katillerin yeri meclis kürsüleri değil mahkeme salonlarıdır. Uluslararası topluma düşen sorumluluğu hatırlatmaya devam ediyoruz. Netanyahu hükümetinin tüm dünyayı tehlikeye atan katliam politikasına karşı adım atılmıyor" diye konuştu.

SİSİ: TÜRKİYE-SURİYE YAKINLAŞMASINDAN MEMNUNUZ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinin ortak hedefleri arasında yer aldığını söyledi ve "Türklerin ülkemize yatırım yatması önemli bir husustur" dedi.

Sisi, Gazze'deki duruma da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bölgesel insani kriz konusunda beraber çalışma kararı aldık. Gazze için beraber daha fazla çalışmalıyız. Ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'daki ihlallerin son bulması, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması konusunda mutabık olduk."

Mısır lideri ayrıca güvenlik ve istikrar konusunu da ele aldıklarını belirtti. Türkiye ile Suriye'nin yakınlaşmasını memnuniyetle kaşıladıklarını ifade etti.