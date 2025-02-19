Nesli tehdit altında! O ilde kıyıya vurdu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi kıyılarına nesli tükenme tehdidindeki pamuk türü köpek balığı vurdu.

Nesli tehdit altında! O ilde kıyıya vurdu
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:40

Şarköy’e bağlı İstiklal Mahallesi’nde sahilde yürüyen vatandaşlar, kıyıda ölü köpek balığı görünce durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce yapılan incelemede yaklaşık 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 90 kilogram ağırlığındaki balığın nesli tükenme tehdit altında olan kısa yüzgeçli pamuk cinsi köpek balığı olduğu tespit edildi.

Vücudunda yaralar olduğu ve ölü halde kıyıya vurduğu anlaşılan köpek balığı belediye ekiplerince incelenmek üzere bulunduğu yerden alınarak götürüldü.


Etiketler: #tekirdağ #Şarköy

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