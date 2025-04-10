Nesli tükeniyor! Kızılırmak'ta su samuru görüntülendi

Sivas'ta, Kızılırmak Nehri'nde nadir görülen ve nesli tükenme tehdidi altındaki su samuru görüntülendi. Eğri Köprü çevresinde kaydedilen anlar, doğaseverleri heyecanlandırdı.

Nesli tükeniyor! Kızılırmak'ta su samuru görüntülendi
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DHA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 10:11

Sivas'ta, Kızılırmak Nehri içinde nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi.

İmranlı ilçesinden doğup Bafra üzerinden Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta nesli tehlike altında bulunan su samuru görüldü. Kardeşler Mahallesi, tarihi Eğri Köprü bölgesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurunu çevredekiler fark etti. Nehir üzerinde yüzen ve balık avlamaya çalıştığı gözlenen su samurunu çevredekiler cep telefonuyla kaydetti. Su samuru bir süre sonra suya girerek gözden kayboldu.

Sivas'ta, Kızılırmak Nehri'nde nadir görülen ve nesli tükenme tehdidi altındaki su samuru görüntülendi. Eğri Köprü çevresinde kaydedilen anlar, doğaseverleri heyecanlandırdı.


Etiketler: #sivas #su samuru #Kızılırmak

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