Elazığ’da zehirli tür 'Uğur Böceği Örümceği' görüldü

Elazığ'da, nadir zehirli örümcek türlerinden olan ‘Uğur Böceği Örümceği’ görüldü.

Elazığ’da zehirli tür 'Uğur Böceği Örümceği' görüldü
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:53

Halk arasında Zehirli Uğur Böceği Örümceği olarak bilinen ve nadir rastlanılan ‘Esus Cinnaberinus’ Elazığ’da görüldü.

Soy tehlikesi bulunduğundan IUCN Kırmızı Listesinde tehlikedeki türler kategorisinde yer alan örümceği bir yurttaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Böcek ardından doğada gözden kayboldu. 


Etiketler: #uğur böceği örümceği #Elazığ

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