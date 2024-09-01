Netflix'den çok konuşulacak dizi: Kıbrıs Türklerini hedef aldı, Ersin Tatar tepki gösterdi!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:33

Güncelleme: 01.09.2024 - 12:35

Netflix, Rum yapımlı Famagusta dizisini 20 Eylül'de yayımlayacağını duyurdu. Güney Kıbrıs yapımı dizide, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, tarihi gerçeklerin çaprıtılarak yer aldığı öne sürülüyor.

Dizide, Barış Harekatı öncesi Kıbrıs'taki Rum çetelerinin Türklere yönelik toplu katliamlarından bahsedilmediği görüldü. Gazimağusa'nın Rumca adının verildiği dizide, Türk askerinin sivil hassasiyeti de görmezden gelindi.

TATAR: ONLARA KARŞILIK DİZİLERLE İŞİN GERÇEĞİNİ GÖSTERMEK DURUMUNDAYIZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk canlı yayınında söz konusu dizi hakkında tepkilerini dile getirdi. Tatar, Netflix'in bu hamlesine karşılık Türklerin de kendi dizilerini yapması gerektiğini ifade etti.

Tatar özetle şunları söyledi:

“Tepkiler çok büyük. Gerek KKTC, gerek Türkiye Cumhuriyetinden büyük tepkilerin olduğunu görüyorum. Bu beni memnun etti. Netflix’in böyle bir siyasi olaya tek taraflı görüş açısı ile alet olması kendilerine hiç yakışmamıştır. Kıbrıs meselesi asla 1974’te başlamamıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esas itibarıyla Kıbrıs Türk’ünü soykırımdan kurtaran bir askeri müdahaleydi. Ecevit’in dediği gibi; ‘Biz müdahalemizle Kıbrıs’a barış getiriyoruz’ Bu barış Türklere, Rumlara bütün dünya bilmektedir ki, 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta kanın akması durmuştur. 50 yılda bu zor bölgede barış devam etmektedir.

Birilerinin kara propagandası, birilerinin kendi siyasi emellerine alet olacaksa bu onlara da yakışmayacaktır. O bakımdan Kıbrıs Türk’ü tepkisini koymuştur. Biz bunun için farklı yöntemler arayışı içerisinde olacağız. Biz de kendi meselemizi anlatmak için farklı diziler yapmak durumundayız. Kendilerine göre propaganda yapıyorlar. Birtakım seyirciyi etkileyebilirler. Ona karşılık karşı dizilerle işin gerçeğini göstermek durumundayız.

"GEREKLİ TEPKİYİ KOYACAĞIZ"

Bütün Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın yöneticileri kilit noktalara yerleşiyorlar. Koskoca AB’yi bize karşı kullanabiliyorlar. Nasıl Yahudiler Gazze olaylarında propagandalarını yayıyorlar, bu işte bir Yunan, Rum parmağı var. Biz gerekli tepkileri koyacağız."

KIBRIS TÜRKLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Diziyi yayımlama kararına Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birçok kullanıcı da tepki gösterdi. Kıbrıs Türkleri, "Türk askeri barışın güvencesidir, bizi katliamdan, işgalden kurtardı" dedi.

Birçok kullanıcı platforma aboneliklerini iptal edeceklerini açıkladı.