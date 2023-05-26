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Nevşehir Sanayi Sitesi'nde yangın: 1 işçi yaralandı, 3 araçta hasar oluştu

Nevşehir Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişi yaralanırken 3 araçta hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:47
Nevşehir Sanayi Sitesi'nde yangın: 1 işçi yaralandı, 3 araçta hasar oluştu
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Nevşehir Lale Sanayi Sitesi'nde iddiaya göre, Yaşar U.’nun oto kaporta atölyesinde bulunan araca kaynak yaptığı sırada araç bir anda alev aldı.

Çıkan yangında alevler dükkanda bulunan diğer iki araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin arasında kalan Yaşar U. içeriden itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Yaşar U. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"GECE ÇALIŞIYORDU"

Olayı anlatan işyeri sahibi Barış Demirci, “Ortağım dükkanda gece çalışıyordu. Sabah saatlerinde büyük ihtimalle kaynaktan, ya da araçtaki bir şaseden yangın çıkmış” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Nevşehir Yangın işyeri

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