Yeni Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Ayhan'ın önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:11

Güncelleme: 24.08.2023 - 17:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, Yeni Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Ayhan'in önceki görevleri neler?

MUSTAFA AYHAN KİMDİR?

Mustafa Ayhan, 1970 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’ da tamamladı. 1986-1990 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans öğrenimini tamamlayarak 1990 yılında mezun oldu. 2000-2001 akademik yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü “ Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı” öğrenimini okutulan derslerin sınavlarını vererek, tezini 2007-2008 akademik yılında bitirerek Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Diploması almıştır. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında öğrenimini tamamlayarak Bilim Doktoru ünvanı verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın 1991 yılında açmış olduğu Kaymakamlık Sınavını kazanarak, Çanakkale Kaymakam Adayı olarak atandı. 3 yıllık Kaymakam adaylığı döneminde; Bursa-Harmancık, Bursa-Gürsu, Eskişehir-Mahmudiye Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 4 ay süre ile Ankara’da İngilizce kursuna katıldıktan sonra, Yabancı dil öğrenmek, bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla 1993-1994 yılları arasında 8 ay süre ile İçişleri Bakanlığı’nca İngiltere’ye gönderildi. İyi derecede İngilizce ve Orta derecede Fransızca bilmektedir.

1995 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Aralık 1995 tarihinde Kastamonu İli Seydiler İlçesi Kaymakamlığına atandı 1995-1998 yıları arasında Kastamonu-Seydiler Kaymakamlığı, 1998-2000 yılları arasında Tunceli-Pertek Kaymakamlığı, 2000-2004 yılları arasında Sivas-Zara Kaymakamlığı, 2004-2005 yılları arasında Tokat-Artova Kaymakamlığı, 2005-2009 yılları arasında Cide Kaymakamı, 2009-2015 tarihleri arasında Sakarya-Hendek İlçesi Kaymakamlığı, 24 Ağustos 2015 tarihinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, 25 Ocak 2017 tarihinde Mardin Büyükşehir Genel Sekreteri görevlerinde bulundu. 18 Haziran 2018 tarihinden 24 Ağustos 2023'e kadar İstanbul-Adalar İlçesi Kaymakamı olarak görev yaptı.

Mustafa Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos 2023'te yayımlanan atama kararıyla Kocaeli Vali Yardımcılığı'na atandı.

MUSTAFA AYHAN EVLİ Mİ?

Mustafa Ayhan evli ve 2 çocuk babasıdır.