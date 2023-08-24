Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:45

Güncelleme: 24.08.2023 - 17:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, Yeni Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Öztürk'ın önceki görevleri neler?

HASAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Hasan Öztürk, 1963 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Kaymakam olarak göreve başladıktan sonra sırasıyla; Kastamonu- İhsangazi, Malatya- Kuluncak, Sivas- Hafik, Hatay- Erzin, Bartın- Amasra ilçelerinde, görev yaptı. İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 1 Aralık 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesine göre Samsun Vali Yardımcısı olarak atandı.

Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos 2023'te yayımlanan atama kararıyla Kartepe Kaymakamlığı'na atandı.

HASAN ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

Hasan Öztürk, evli olup iki çocuğu vardır.