Yeni Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Hilmi Yamlı'nın önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:22

Güncelleme: 24.08.2023 - 17:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, Yeni Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Hilmi Yamlı'ın önceki görevleri neler?

ÖMER HİLMİ YAMLI KİMDİR?

Ömer Hilmi Yamlı, 1979 Yılında Bitlis İlinin Ahlat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ahlat' ta tamamladı, 1997 yılında Ahlat Selçuklu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2001 yılında bu okuldan mezun oldu.

2006 yılında dokuz ay süreyle Manchester Üniversitesinde (İngiltere) dil eğitimi aldı,2013 yılında Keele Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans yaptı.

Mesleki Kariyer

Ömer Hilmi Yamlı, 2003 yılında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak çalıştı. 2004 yılında Van Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

2004-2007 yılları arasındaki Kaymakam adaylığı döneminde sırasıyla; İzmir-Beydağ, Van-Bahçesaray ve Giresun Güce İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitiren Yamlı sırasıyla 2007-2008 Konya Halkapınar, 2008-2010 Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı ve 2010-2015 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılına kadar da İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve aynı zamanda Vilayetler Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlendi.2018-2022 yılları arasında da Konya Selçuklu Kaymakamı olarak görev yaptı.

Ömer Hilmi Yamlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos 2023'te yayımlanan atama kararıyla Gaziantep Şehitkamil Kaymakamlığı'na atandı.

ÖMER HİLMİ YAMLI EVLİ Mİ?

Ömer Hilmi Yamlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.