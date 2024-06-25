Nevşehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Nevşehir'de yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'taki evinde yalnız yaşan Serpil Yüncü'den (67) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle girilen evde ekipler, Yüncü'yü hareketsiz halde buldu.
Yüncü'nün cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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