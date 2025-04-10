Yazılım firması ortağı evinde ölü bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir yazılım firmasının ortağı, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazılım firması ortağı evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 21:54

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşayan yazılım firmasının ortağı Ahmet Koç’tan (46) haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları Koç’u yerde hareketsiz bir şekilde bulunca durumu 112 Acil İhbar Hattı’na bildirdi.

Yapılan ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre öldüğü tespit edilen Koç’un cansız bedeni, nöbetçi

Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin tahkikatının ardından otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Marmaris #Yazılımcı #ölü bulundu

İlgili Haberler

Haber alınamıyordu: 72 yaşındaki erkek ağaca asılı halde ölü bulundu

Haber alınamıyordu: 72 yaşındaki erkek ağaca asılı halde ölü bulundu
Sakarya'da şüpheli ölüm: Genç dansçı evinde ölü bulundu

Sakarya'da şüpheli ölüm: Genç dansçı evinde ölü bulundu
19 yaşındaki çoban hayvanlarını otlattığı yerde ölü bulundu

19 yaşındaki çoban hayvanlarını otlattığı yerde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler