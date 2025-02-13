Nevşehir'de boşandığı erkek tarafından silahla vurulan kadın kurtarılamadı!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:23

Güncelleme: 13.02.2025 - 09:24

Nevşehir'de Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta S.N.Ş. (26) ile bir süre önce boşandığı E.Y. adlı erkekle arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., tabancayla kadına ateş etti. Yaralanan kadın, sokaktaki bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.Y. ise, bir süre sonra polise teslim oldu. Öte yandan S.N.Ş.'nin yaralı halde koşarak bir işletmeye sığındığı ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"İÇERİ GİRİNCE YERE YIĞILDI"

İş yerinde bulunan yurttaşlardan Neva Yanağlıbaş, gazetecilere, yaralı kadının koşarak bulundukları binaya girdiğini belirterek, "İmdat sesi duyduk, içeriye aldık. Montunda delik vardı, içeri girince yere yığıldı" dedi.

Mehmet Karataş da silah sesi duyduklarını, ardından kadının koşarak içeri girdiğin ve yaralı olduğunu fark ettiklerinde zaman kaybetmeden 112'yi aradıklarını anlattı.