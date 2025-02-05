Nevşehir'de buz tutan yol kazaya neden oldu: 5 yaralı!

Yolcu otobüsünün buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yatması sonucu 5 yolcu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de buz tutan yol kazaya neden oldu: 5 yaralı!
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İHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:31

Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme Kavşağı yakınlarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Beytullah Y. (43) idaresindeki 44 FC 777 plakalı Malatya Kayısı Kent Turizm'e ait yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kadir İ. (30), Cumali D. (65), Fatma D. (58) ve Ali D. (52) ve Feride K. (42) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcu otobüsü de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #Nevşehir #yaralı #yolcu otobüsü

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