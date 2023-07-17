Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
Nevşehir'de H.Ç.'nin kullandığı 73 M 1006 plakalı minibüs, Niğde-Ankara otoyolu Yazıhüyük kavşağı yakınlarında bariyere çarparak yol kenarına devrildi.
Yaralanan sürücü ve araçta bulunan 23 kişi, ambulanslarla Niğde ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin Şırnak'tan Düzce'ye gitmek üzere yola çıkan tarım işçileri olduğu öğrenildi.
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