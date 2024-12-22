Nevşehir'de faciadan dönüldü... Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak’ta M.İ. idaresindeki 68 ADZ 443 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı.
BAHÇE DUVARINDAN AŞAĞIYA UÇTU
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bahçe duvarından aşağıya uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 3 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Nevşehir
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