Elazığ'da feci kaza: 7 yaralı
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri hurdaya döndü. Feci kazada 7 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl karayolunun 48. kilometresinde Bingöl istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 23 ACH 363 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isteyen Ö.S. idaresindeki 23 ABA 218 plakalı otomobile yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri hurdaya dönerken kazada 7 kişi yaralandı.
Jandarma personellerinin ilk müdahalesinin olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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