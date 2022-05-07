Nevşehir'de parçalanmış erkek cesedi bulundu
Nevşehir'de, boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulunurken, polis soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede ceset parçalarının gömüldüğü belirlendi.
Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalara ayrılmış olan cesedin diğer parçalarla birlikte aynı yere gömüldüğü belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kimlik tespiti henüz yapılamazken, cansız beden, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Erdoğan'dan ümidi kesenlerin oranı iyice artıyor
- Özdağ'dan Soylu'ya: Bir gün karşılaşacağız
- Özdağ'dan Bozdağ'a sert tepki!
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!
- Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu!
- Binali Yıldırım'dan 'sessiz istila' itirafı