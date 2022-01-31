Nevşehir Valiliği'nden duyuru: Hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin

31 Ocak 2022 Pazartesi, 20:13

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 Şubat Salı günü idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.