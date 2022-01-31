Nevşehir Valiliği'nden duyuru: Hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına yarın idari izin verildi.

AA
31 Ocak 2022 Pazartesi, 20:13
Nevşehir Valiliği'nden duyuru: Hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin
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Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 Şubat Salı günü idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.


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