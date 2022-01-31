Nevşehir Valiliği'nden duyuru: Hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin
Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına yarın idari izin verildi.
Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.
İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR
Açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 Şubat Salı günü idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe transferi resmen duyurdu
- Erdoğan'ın genelgesi davalık oldu
- ‘Can kaybı da olsa sizi buradan indiririz’
- Hendek Davası'nda 7'nci duruşma
- Şilan korku dolu günleri anlattı
- Almanya'da yıllık enflasyon oranı açıklandı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Valilik'ten duyuru: İdari izinli sayılacaklar
- Alevlerin arasına dalmıştı, 80 yaşındaki adam öldü
- Yardım derneğine ait malzemeleri çaldılar, yakalandılar