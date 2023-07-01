Nevşehir'de sağlık çalışanlarına saldırı: 4 yaralı, 2 tutuklama

Yayınlanma: 01.07.2023 - 06:50

Güncelleme: 01.07.2023 - 06:50

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan Murat C., yakınları Mehmet C. ve Emre C. tarafından hastaneye getirildi.

İddiaya göre, yaralıyı görmek isteyen Mehmet C. ve Emre C., hastanenin cerrahi müdahale bölümüne girdi.

Sağlık çalışanlarının, hasta yakınlarını dışarı çıkarmak istemesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Hasta yakını Mehmet C. ve Emre C. ile kazada yaralanan Murat C., sağlık çalışanlarına saldırdı.

Çıkan kavgada 4 sağlık çalışanı darbedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hasta yakını 2 kişiyi dün, tedavisi tamamlanan Murat C.'yi ise bugün gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Mehmet C. ve Emre C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Murat C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Diğer yandan, hastanedeki arbede anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde; Emre C. ve Mehmet C.'nin, Murat C. ile birlikte içeri girdikleri, arbede yaşanması ve sonrasında ise güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldıkları görüldü.