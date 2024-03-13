Nevşehir'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Selahattin Özdemir (73) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tuzköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Araçta bulunan Serdar E, kendi imkanlarıyla sudan çıktı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla sürücünün cansız bedenini sudan çıkardı.Özdemir'in cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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