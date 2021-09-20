Erdoğan, New York'ta Türkevi'ni açtı: Daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu eser New York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin zarafetini yansıtıyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 19:19
Erdoğan, New York'ta Türkevi'ni açtı: Daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasındai,"New York'ta muhteşem bir eseri tamamladık. Bu eser New York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin zarafetini yansıtıyoruz" dedi.

Türkiye'nin bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını söyleyen Erdoğan, "Burası BM nezdinde daimi temsilciliğimize ve New York baş konsolosluğuna ev sahipliği yapacak. Türkevi, KKTC Temsilciği'ne de ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Binanın Türkiye'nin başarılı nişanelerinden biri olarak uzunca bir süre hizmet vereceğini ifade Erdoğan, şöyle devam etti:

  • Küresel sorunların çözülmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek daha adil ve kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Uluslararası alanda etkin rol üstlenerek daha adil bir sistem taahhüdünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.

'TÜRKEVİ ABD'DE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA, YENİ BİR ÇATI OLACAK'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
  • Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı.
  • Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yeni bir çatı olacaktır.
  • Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır.
  • Göz kamaştırıcı binan inşasında kullanılan malzemeler büyük ölçüde Türkiye’den getirildi. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanların kullanıldığı binamızın tasarımı iklim değişikliğini konuştuğumuz şu dönemde çevreye duyarlılık esasına göre yapıldı.

'DAHA KAPSAYICI VE DAHA ADİL BİR KÜRESEL DÜZENİ SAVUNUYORUZ'

  • Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha merkezci, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz.
  • New York'un örnek binalarından biri olacak yeni Türkevi’nin devletimize, milletimize, Türk – Amerikan toplumuna, Dışişleri Bakanlığımıza ve New York’a hayırlı olmasını diliyorum.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler