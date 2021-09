Erdoğan, New York'ta Türkevi'ni açtı: Daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz

20 Eylül 2021 Pazartesi, 19:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasındai,"New York'ta muhteşem bir eseri tamamladık. Bu eser New York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin zarafetini yansıtıyoruz" dedi.

Türkiye'nin bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını söyleyen Erdoğan, "Burası BM nezdinde daimi temsilciliğimize ve New York baş konsolosluğuna ev sahipliği yapacak. Türkevi, KKTC Temsilciği'ne de ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Binanın Türkiye'nin başarılı nişanelerinden biri olarak uzunca bir süre hizmet vereceğini ifade Erdoğan, şöyle devam etti:

Küresel sorunların çözülmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek daha adil ve kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Uluslararası alanda etkin rol üstlenerek daha adil bir sistem taahhüdünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.

'TÜRKEVİ ABD'DE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA, YENİ BİR ÇATI OLACAK'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: