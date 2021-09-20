20 Eylül 2021 Pazartesi, 21:58

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yargıtay Yeni Hizmet Binası açılış töreninde de dua etmiş; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da üstünde cübbesi varken duaya eşlik etmişti.

Tepkilere neden olan dualı açılışın ardından Erbaş, ABD’nin New York kentinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Türkevi’nin açılışında da dua etti.

Yargıtay binasının açılışının ardından Türkevi’nin açılışı da Erbaş'ın duasıyla yapıldı! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 20, 2021

Protokol sırasının yükseltilmesinden Yargıtay’ın binasının Erbaş’ın okuduğu dualarla açılmasına, Erbaş’ın laikliği doğrudan hedef alan çıkışı tartışmalara neden olmuştu. Öte yandan İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği Amerika Metropoliti Elpidophoros da törene katılan isimler arasındaydı.