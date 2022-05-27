Nif Çayı'nın 'kırmızıya' bürünmesinin nedeni belli oldu

27 Mayıs 2022 Cuma, 10:41

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğan, Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki Gediz Ovası'ndan geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı'nın renginin 23 Nisan'da kırmızıya dönmesi, bölge çiftçilerini tedirgin etti.

Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çeken çiftçilerin ihbarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

KAMYONDAN ATIK DÖKÜLMÜŞ

Yetkililer, numuneyle ne döküldüğünün tespitini yaparken, jandarma da bölgedeki kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Jandarmanın yaptığı çalışma sonrası Nif Çayı'na, Kemalpaşa'daki iki ayrı noktadan kamyondan atık döküldüğü saptandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sudan alınan numunelerle ilgili inceleme sürerken, jandarma da kamyonun ve şoförün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.