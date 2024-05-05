Spil Dağı'nda kaybolan 2 dağcı bulundu
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinden Spil Dağına tırmanan ve kaybolan 2 dağcı jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Oduncu yolu mevkiinde; doğa yürüyüşü yapmak amacıyla çıkan 2 dağcı ormanın sık olması nedeniyle kayboldu.
Kaybolan şahıslar jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirmelerinin üzerine harekete geçen 1 Jandarma Arama Kurtarma Timi ve 1 Jandarma Asayiş Timi ile arama faaliyetine başladı.
Kayıp şahıslar sağ bir şekilde bulunarak, kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.
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