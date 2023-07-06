Niğde'de 15 yaşında evlendirilen çocuk skandalında yeni gelişme
Niğde’de 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla evlendirilme olayında damat adayı tutuklanırken, 2 tarafın anne ve babaları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zorla evlendirildiğini söyleyip, yardım isteyince korumaya alınan 15 yaşındaki A.Ö.’nün evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21), damat adayının annesi Ş.Ö., babası S.Ö., kız çocuğunun annesi D.Ö. ve babası B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, kızın annesi ile damadın anne ve babası savcılık ifadesinin ardından kızın babası B.Ö. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, damat adayı A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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