Deprem kayıpları Meclis gündeminde

Yayınlanma: 19.08.2023 - 19:41

Güncelleme: 19.08.2023 - 19:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat-20 Şubat tarihlerinde meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerinin ardından hâlâ aile bireylerine ulaşamayan yurttaşlar olduğuna vurgu yaptı, Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

Deprem bölgesindeki kayıp vakalarının detaylıca araştırılmasını isteyen Kara, ailelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunfuğu önergede şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli ve 20 Şubat Hatay merkezli depremlerin üzerinden 6 ayı aşkın süre geçmesine rağmen, depremden etkilenen 11 ilde hâlâ aile bireylerine ulaşamayan yurttaşlarımız mevcuttur. Deprem bölgesindeki kayıp vakalarının detaylıca araştırılması ve yapılacak tespitlerle ailelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."