Niğde'de doğalgaz borusu patladı: 1 yaralı

Niğde'de elektrik altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. İtfaiyecilerin çalışmalarıyla 1,5 saatte söndürülen yangında 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:41
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Niğde'nin Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrik altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz taşıyan ana boru hattında patlama oldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

1 KİŞİ YARALANDI

Yangında 1 kişi hafif yaralandı.


Niğde doğalgaz patlama itfaiye elektrik

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