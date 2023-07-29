Metal boyama atölyesinde patlama: 2 işçi yaralandı!
Bursa'da bir atölyede patlama sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokağı'ndaki metal boyama atölyesinde kullanılan kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamanın şiddetiyle işyeri ve çevresindeki bazı bina ile araçlarda hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler Muhammed Ali Şen ve Talha Çetin, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Büyük hasara yol açan patlamanın ardından ekiplerin olay yerinde çalışmasının sürdüğü aktarıldı.
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