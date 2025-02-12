Niğde'de ekiplerden 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 110 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yaptı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 71 bin 100'ü dolu olan 110 bin 400 makaron, 129 kilogram kaçak tütün ile 4 elektrikli kompresörlü sigara basma makinası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Niğde #Kaçakçılık #Kaçakçı
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