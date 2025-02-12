Niğde'de ekiplerden 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 110 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Niğde'de ekiplerden 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:03

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 71 bin 100'ü dolu olan 110 bin 400 makaron, 129 kilogram kaçak tütün ile 4 elektrikli kompresörlü sigara basma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Niğde #Kaçakçılık #Kaçakçı

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