Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi ölü bulundu!
Altunhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 38 yaşındaki Yavuz Ö. adlı kişi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde müstakil evde yaşan Yavuz Ö.'den (38) haber alamayan yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, hareketsiz yatan Yavuz Ö.'nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yavuz Ö.'nün cenazesi, incelemenin ardından Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: #karbonmonoksit #Niğde #soba #Cenaze
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- MTV zammı belli oldu!
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti