Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi ölü bulundu!

Altunhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 38 yaşındaki Yavuz Ö. adlı kişi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi ölü bulundu!
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AA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:06

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde müstakil evde yaşan Yavuz Ö.'den (38) haber alamayan yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, hareketsiz yatan Yavuz Ö.'nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yavuz Ö.'nün cenazesi, incelemenin ardından Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #karbonmonoksit #Niğde #soba #Cenaze

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