2 milyon adet ele geçirildi... Adana'da dev 'makaron' operasyonu: 1 tutuklama

Adana’da 2 milyon kaçak makaron ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.

2 milyon adet ele geçirildi... Adana'da dev 'makaron' operasyonu: 1 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:10

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvanı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde 2 milyon makaron ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Gözaltına alan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Adana #makaron

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