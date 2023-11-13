Niğde'de feci kaza... Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 07:05

Güncelleme: 13.11.2023 - 07:06

Feci kaza, akşam saatlerinde Niğde Merkez'de meydana geldi. A.A. yönetimindeki 51 ADB 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü A.A. ile otomobildeki H.I. ve U.A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.