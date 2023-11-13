Niğde'de feci kaza... Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Niğde'de, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 07:05
Niğde'de feci kaza... Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, akşam saatlerinde Niğde Merkez'de meydana geldi. A.A. yönetimindeki 51 ADB 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü A.A. ile otomobildeki H.I. ve U.A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İlgili Haberler

İsmail Kartal: 'Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok'

İsmail Kartal: 'Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok'
Patrick Kluivert: 'Kazanamadığımız için memnun değiliz'

Patrick Kluivert: 'Kazanamadığımız için memnun değiliz'
Köylüler kazandı, mahkeme OSB'ye 'dur' dedi

Köylüler kazandı, mahkeme OSB'ye 'dur' dedi

En Çok Okunan Haberler