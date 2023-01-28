Niğde'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı
Niğde'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Nevşehir'e giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 C 4071 plakalı tur midibüsü, yan yatarak devrildi.
İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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