Niğde'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Niğde'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 11:59
Niğde'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı
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Kaza, Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Nevşehir'e giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 C 4071 plakalı tur midibüsü, yan yatarak devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 


Niğde turist trafik kazası

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