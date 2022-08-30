Ozan Gündoğdu kimdir, kaç yaşında? Ozan Gündoğdu hangi kanalda?
Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın gidişiyle, Fox Grubu ekibini güçlendirmek için harekete geçti. Halk TV yorumcusu Ozan Gündoğdu artık haftanın bir günü FOX TV'de ekonomiyi yorumlayacak. Peki, Ozan Gündoğdu kimdir, kaç yaşında? Ozan Gündoğdu hangi kanalda?
İsmail Küçükkaya, 10 yıl boyunca görev aldığı Fox TV’den ayrılmış ve Halk TV'ye transfer olmuştu. Bu kez de Fox TV'den Halk TV'ye bir transfer yaşandı. Deneyimli ekonomist ve gazeteci Ozan Gündoğdu artık Fox TV ekranlarında ekonomiyi değerlendirecek. Peki, Ozan Gündoğdu kimdir?
OZAN GÜNDOĞDU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ozan Gündoğdu, 1989 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı.
Van depreminin ardından bölgeye giderek gönüllü yaz okulu öğretmenliği yaptı. Metin Lokumcu’nun Hopa’da hayatını kaybetmesinden sonra Ankara’da yapılan eylemlere katıldı. Eylemler sırasında dört arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı ve tutuklandı. Sincan 1 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 6,5 ay kaldıktan sonra tahliye edildi.
Bir dönem iktisat ve maliye öğretmeni olarak çalışan 33 yaşındaki Gündoğdu, 2018 yılında Birgün gazetesinde ekonomi editörü olarak çalışmaya başladı. Halen buradaki görevini sürdürmektedir.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Başarılı gazeteci, Nisan 2022’de Halk TV’de yayınlanan ve Seda Selek‘in sunduğu “Neden Sonuç” programında yorumculuk yapmaya başlamıştı. Ozan Gündoğdu, 29 Ağustos 2022 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FOX TV‘ye geçtiğini duyurdu. Gündoğdu, “Sevgili dostlar; Yeni dönemde beni de heyecanlandıran bir gelişme, @FOXhaber‘e başlamak oldu. Olumlu dilekleriniz için teşekkür ederim. Umarım, memleketin yüzünün güleceği günlerde de bir arada oluruz” ifadelerini kullandı.
OZAN GÜNDOĞDU’NUN EŞİ KİM?
Ozan Gündoğdu, 2021 yılında Zeynep Gündoğdu ile hayatını birleştirdi. Ünlü yorumcu, 7 Haziran 2021 tarihinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Evlendik, mutluyuz” ifadesini kullandı.
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