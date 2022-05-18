Niksar'da işçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Tokat'ta işçileri taşıyan panelvan tipi minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

İHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:34
Niksar'da işçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
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Kaza, Tokat-Niksar kara yolu Gökdere kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimlerinin öğrenilemediği otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsü ile bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 12 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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