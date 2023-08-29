Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:49

Güncelleme: 29.08.2023 - 13:56

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kalekent Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan 'nişan atma' tartışması kanlı bitti.

İddiaya göre; Ercan Yetiş adlı kişi, kızını eşinin kardeşinin oğluyla evlendirmek istedi. Ancak bir süre sonra Yetiş’in kızı, nişanı attı. Olayın ardından evin önüne gelen aile, Yetiş’i konuşmak için aşağı çağırdı.

Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K. adlı saldırgan, bıçak ile Yetiş’i boynundan ve bileğinden yaraladı. Ardından havaya ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Yetiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.