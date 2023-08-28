Erzurum'da silahlı satırlı kavga... 2 kişi yaralandı, 10 gözaltı!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:19

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:29

Iğdır-Erzurum seferleri yapan 2 yolcu minibüsü firması çalışanları arasında müşteri taşıma sebebiyle Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çıkan tartışma, silahlı, satırlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.