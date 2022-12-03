Nişanda dehşet: 15 yaşındaki Melike, başından vurularak öldürüldü

03 Aralık 2022 Cumartesi, 15:47

Olay, saat 14.00 sıralarında Aksaray merkeze bağlı Taş Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen Muhammet Kılıç’ın (22) silahlı saldırısına uğradı. Arıbaş, saldırıda başından vuruldu. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba-kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, “Ne olur Melikemi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim” diyerek gözyaşı döktü.

Polis, olayın ardından kaçan ve Melike'nin "ayrıldığı nişanlısı" olduğu söylenen Muhammet Kılıç’ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu.



Gözaltına alınan Muhammet Kılıç’ın Emniyet'teki sorgusunun sürdüğü bildirildi.