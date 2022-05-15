Nişanda felaket: Tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir nişan töreninde dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 22:12
Nişanda felaket: Tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, nişan yemeğinden yiyen 16 kişi ölümden döndü.

Alaplı ilçesi Çamcılar köyünde düzenlenen nişanda dağıtılan tavuktan yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvuran 16 kişi, tedaviye alındı.

NUMUNE ALINDI

Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemekten numune aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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