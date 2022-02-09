Asansörde cesedi bulunmuştu: Cinayeti itiraf ettiler

09 Şubat 2022 Çarşamba, 14:28

Mersin'de 7 Şubat günü Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda F.E., oturduğu binada asansörde komşuları tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, Eke’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan F.E.'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

EVLERİNE MİSAFİR OLMUŞ

Ekipler, F.E.'nin son olarak komşusu T.O. adlı kadının evine misafirliğe gittiğini tespit etti. Gözaltına alınan T.O. ve nişanlısı R.E., ilk sorgusunda çelişkili ifadeler verdi. Ancak bir süre sonra nişanlı çift, F.E.'yi, ziynet eşyalarını almak için içeceğine uyku ilacı katıp uyuttuktan sonra boğarak öldürdüklerini itiraf etti.

CESEDİ ASANSÖRE KOYMUŞLAR

Şüpheliler F.E.'nin üzerinde bulunan değerli ziynet eşyalarını ve telefonunu aldıklarını, yaklaşık 3 saat sonra da cesedi asansöre bırakıp, kabini giriş kata indirerek apartmandan ayrıldıklarını, dolmuşla Atatürk Parkı’nın sahil kısmına geçip, cep telefonunu denize attıklarını anlattı.

Şüphelilerin itirafı üzerine denizde arama yapan dalgıçlar F.E.'nin cep telefonuna ulaştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.