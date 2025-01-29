Nişanlı çifti hayattan koparmıştı: O sürücü tutuklandı
Mersin'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na (22) otomobiliyle çarpıp, ölümüne neden olan K.Ç. (32), tutuklandı.
Mersin-Antalya D-400 kara yolunda, K.Ç. yönetimindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na çarptı.
KURTARILAMADILAR
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kimsesiz ile Bulutoğlu kurtarılamadı.
Sürücü K.Ç. ise gözaltına alındı. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Ali Kimsesiz ile Beyza Bulutoğlu’nun cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.
Etiketler: #Mersin
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