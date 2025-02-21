'Niye geldin' kavgasında karar: Çifte cinayet sanığının cezası belli oldu

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:35

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:36

Osmangazi ilçesinde 2022 yılı Aralık ayında bebek konfeksiyon işiyle uğraşan Ertan Şahbaz, arkadaşları Ercan Bayram ve Deniz K.'yi, Dünya Kupası maçını izlemek için kendisine ait Soğanlı Mahallesi'ndeki hobi bahçesine çağırdı.

Burada arkadaşlarıyla buluşan Şahbaz, iddiaya göre daha sonra davetsiz olarak gelen arkadaşı Furkan Gazi'ye "Niye geldin?" diye sordu.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce otomobilinden ruhsatsız tabancasını alan Furkan Gazi, tekrar bahçeye dönüp, Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K.'ye ateş etti.

Şahbaz ve Bayram hayatını kaybederken, Deniz K. ise yaralandı. Polis ekiplerince Yalova'da yakalanan Furkan Gazi, ifadesinde; arkadaşlarının kendisine 'Niye geldin' diye sorduğunu, bu soruyu hazmedemediği için ateş ettiğini söyledi. Adliyeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

'KEŞKE ORADA OLMASAYDIM'

Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Furkan Gazi'nin karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Furkan Gazi "O gün arkadaşlarım sevgilim için yorum yapıyorlardı. Keşke orada olmasaydım. Pişmanım. Takdir yüce mahkemenindir" dedi.

Mahkemede söz alan saldırıda yaralanan Deniz K.'nin avukatı Yücel Akgül, sanığın hiçbir indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

DAVA SONUÇLANDI

Diğer müşteki avukatlarının da sanıktan şikayetçi olduğu duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanığa, Erhan Şahbaz ve Ercan Bayram'ı öldürdüğü için 2 kez müebbet hapis cezası verdi.

Deniz K.'yi 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'Ruhsatsız silah taşımaktan' suçundan 1 yıl olmak üzere de toplam 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Furkan Gazi'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.