Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Türkiye'ye kritik 'nüfus' uyarısı
Antalya'da bir etkinliğe katılarak sunum yapan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye dair uyarılarda bulundu. Acemoğlu, nüfus konusunda özellikle dikkat çekici hususlara değindi. İşte ayrıntılar...
Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Antalya'da katıldığı bir etkinlikte gerçekleştirdiği sunumla beraber gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Acemoğlu, sunumunda "Türkiye, nüfusunun yaşlandığının farkında değil" açıklamasıyla Türkiye'ye dair tespitlerde bulundu.
Acemoğlu'na göre Türkiye'de yaşlı bir nüfus var ve 2060 yılına gelindiğinde bu oran Japonya'yla eş değer olacak.
"TÜRKİYE'DE İNSANLAR ERKEN EMEKLİ EDİLİYOR"
Ayrıca emeklilik yaşına da değinen Acemoğlu, "Türkiye’de insan kaynakları daha aktif kullanılmak yerine erken emekli ediliyor" açıklaması yaptı.
"Türkiye’deki aktif-pasif sigorta alanında inanılmaz düşüş var" diyen Acemoğlu, Çin'in de benzer bir süreçten geçtiğini orada da yaşlılıktan dolayı ekonomik sarsılma yaşanacağını söyledi.
Türkiye'deki eğitim düzeyinin düşüklüğüne de değinen Acemoğlu, "iş gücünün yüzde 40'ı lise eğitimi almamış" diyerek iş gücünde teknolojiyi kullanacak elit tabakanın yaratılamadığını söyledi.
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