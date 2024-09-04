Nöbette kendini vuran asker hayatını kaybetti
Bolu’da silahıyla kendini vuran bir asker hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kule nöbeti tutan A.Ç., silahıyla kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık görevlileri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede askerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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