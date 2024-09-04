Nöbette kendini vuran asker hayatını kaybetti

Bolu’da silahıyla kendini vuran bir asker hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 22:54
Nöbette kendini vuran asker hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Olay, akşam saatlerinde Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, kule nöbeti tutan A.Ç., silahıyla kendini vurdu. 

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık görevlileri sevk edildi. 

Sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede askerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


bolu haberleri Asker haberleri CEZAevi haberleri

İlgili Haberler

Tabancayla oynarken kendini vuran 11 yaşındaki Mustafa yaşamını yitirdi

Tabancayla oynarken kendini vuran 11 yaşındaki Mustafa yaşamını yitirdi
Silahla kendini vurarak intihar etti

Silahla kendini vurarak intihar etti
Yer: Kayseri... Silahla kendini vuran engelli hayatını kaybetti

Yer: Kayseri... Silahla kendini vuran engelli hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler