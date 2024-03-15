Yer: Kayseri... Silahla kendini vuran engelli hayatını kaybetti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, evde bulunan tabancayla oynarken kendisini vuran zihinsel engelli şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 8. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre evde bulunan tabanca ile oynayan A.C.A. (28), silahın ateş alması ile birlikte vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.C.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan A.C.A, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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