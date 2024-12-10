Norm Ender'in 'Parla 100. Yıl Marşı' Milli Eğitim müfredatına giriyor
Ünlü rap şarkıcısı Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için için bestelediği 'Parla' adlı eserin, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceği açıklandı.
Norm Ender'in Parla (100. Yıl Marşı) eseri, 2025 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alacak.
MESAM AÇIKLAMASI
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) yapılan açıklama şöyle:
"Norm Ender’in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor!
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak."
Norm Ender’in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor! ????— MESAM (@mesamglobal) December 9, 2024
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli… pic.twitter.com/Ckk2E6Dooo
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