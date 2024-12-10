Norm Ender'in 'Parla 100. Yıl Marşı' Milli Eğitim müfredatına giriyor

Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:44

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:45

Norm Ender'in Parla (100. Yıl Marşı) eseri, 2025 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alacak.

MESAM AÇIKLAMASI

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) yapılan açıklama şöyle:

"Norm Ender’in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor!

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak."