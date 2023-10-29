Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Norm Ender'den 100. yıla özel marş: 'Çocukluk hayalimdi'

Rapçi Norm Ender, katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği marşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Bir marş yapabilmek benim çocukluk hayalimdi. 23 Nisan'da şiir okuyormuş gibi heyecanlandım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:54
Norm Ender'den 100. yıla özel marş: 'Çocukluk hayalimdi'
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Rap şarkıcısı Norm Ender, NTV ekranlarında yayınlanan "Cumhuriyet Sohbetleri" programına konuk oldu. Şarkıcı, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Parla" adlı marşla ilgili açıklamalarda bulundu.

"23 NİSAN'DA ŞİİR OKUYORMUŞ GİBİ HEYECANLANDIM"

Norm Ender, "Bir marş yapabilmek benim çocukluk hayalimdi. Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle birçok marş yapıldı. Bence toplum bu yapılan marşları çok benimseyemedi. Ben de eserimle konuşmak istediğim için bir marş besteledim. Çok güzel oldu. Çok profesyonel, gönüllü bir ekiple çalıştım. 23 Nisan'da şiir okuyormuş gibi heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

"MARŞ YAZMAK BİZİM İŞİMİZ"

Şarkıcı sözlerine, "Parla, hem İstiklal Marşı'nı hem 10. Yıl Marşı'nı bestesi açısından kapsıyor. Sanki onların devamlılığını sağlıyormuş gibi bir durum var. Buna dikkat ettim" diye devam etti. 

"Rapçi marş yapar mı?" algısını kırmak istediğini belirten Norm Ender, "Biz ritmik şiir yazıyoruz, marş yazmak bizim işimiz zaten" dedi. 


Norm Ender Parla 100. yıl marşı

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