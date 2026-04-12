Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki: 'Sözleri yok hükmünde'

Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki: 'Sözleri yok hükmünde'

12.04.2026 11:34:00
Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki: 'Sözleri yok hükmünde'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye'ye ahlak dersi verme cüreti, yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepkiler sürüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananlara ilişkin şunları kaydetti:

"21. yüzyılın katliam ve terör şebekesi elebaşı terörist Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri, suçluluk psikolojisinin açık bir tezahürüdür. Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye'ye ahlak dersi verme cüreti, yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde insanlığın, Filistin'in ve mazlumların yanında olmaya, tarihin doğru tarafında durmaya ve her yerde mücadele etmeye devam edecektir."

Netanyahu’dan 'İran ile savaşa devam' mesajı: 'Erdoğan’ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor'
Netanyahu’dan 'İran ile savaşa devam' mesajı: 'Erdoğan’ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor' Benjamin Netanyahu, İran’a karşı savaşı sürdüreceğini ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak, "Benim liderliğim altında İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun vekil güçleriyle savaşmaya devam edecek; Erdoğan’ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti" dedi. Katz da bu mesajın ardından "Erdoğan'ın oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur" açıklaması yaparak tansiyonu yükseltti. Türkiye tarafından art arda tepki mesajları gelirken Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu yaşadığımız çağın Hitler'i" diyerek İsrail'e tepki gösterdi.
Bakan Ersoy’dan İsrailli Bakana 'Görkem Sevindik' yanıtı: 'Bu tehdit dili kabul edilemez'
Bakan Ersoy’dan İsrailli Bakana 'Görkem Sevindik' yanıtı: 'Bu tehdit dili kabul edilemez' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınan oyuncu Görkem Sevindik ile AKM’de bir araya geldi. Görüşmede Filistin'e yönelik saldırgan söylemlere tepki gösteren Ersoy, "Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız" dedi.
AKP Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki!
AKP Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki! AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Bu ahlaksız ifadeleri kullanan katliam şebekesinin karşısında, Türk siyasetinin tüm unsurlarının, ister iktidar ister muhalefet olsun, topyekun bir duruş sergileyerek bu şebekeye hak ettiği cevabı vereceğine inanıyoruz" dedi.