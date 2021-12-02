Nureddin Nebati’den ilk açıklama
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı.
Lütfi Elvan’ın istifa etmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Nureddin Nebati’den ilk mesaj geldi.
Nebati, sabaha karşı 03.30 sıralarında Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah”
Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) December 1, 2021
Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah
Bakan olarak ilk mesajını yayınlayan Nureddin Nebati’nin profilinde halen bakan yardımcısı yazması dikkat çekti.
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