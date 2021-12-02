Nureddin Nebati’den ilk açıklama

02 Aralık 2021 Perşembe, 07:48

Lütfi Elvan’ın istifa etmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Nureddin Nebati’den ilk mesaj geldi.

Nebati, sabaha karşı 03.30 sıralarında Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah”

Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl.



Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah — Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) December 1, 2021





Bakan olarak ilk mesajını yayınlayan Nureddin Nebati’nin profilinde halen bakan yardımcısı yazması dikkat çekti.