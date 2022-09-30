Ünlü şarkıcı Hadise kimdir, kaç yaşında? Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı mı?

30 Eylül 2022 Cuma, 17:06

Yaptığı açıklamalar ve şarkılarıyla en çok konuşulan sanatçılar arasında yer alan ünlü şarkıcı Hadise, bu sıralar özel hayatıyla gündemde. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı isimin hayatı da oldukça merak ediliyor. İşte, Hadise'nin yaşamına dair önemli noktalar...

HADİSE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Şarkıcı Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985'te Belçika'da dünyaya geldi. Belçika'nın Mol kasabasında Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. Hadise, 11 yaşındayken annesi ile babası boşandı. Başarılı isim, 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı. Yarışma sonucunda ilk ona giremedi fakat altı ay sonra bir albüm teklifi aldı. Teklifi kabul etmesinin ardından albüm hazırlıklarına başladı.

2005'te yayınlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı. 2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu.

HADİSE KAÇ DİL BİLİYOR, BURCU NE?

37 yaşındaki Hadise akıcı şekilde yabancı dil konuşan ünlüler arasında yer alıyor. Belçika'da doğup büyüyen Hadise Flamanca, Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyor. Ünlü şarkıcı ayrıca terazi burcudur.



HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANDI MI?

2022 Mart ayında nişanlanıp, nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, 15 Eylül 2022 tarihinde Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurmuştu. Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.